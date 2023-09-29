Беспилотник парализовал работу крупнейшего аэропорта Германии

Беспилотный летательный аппарат нарушил работу крупнейшего в Германии аэропорта Франкфурта-на-Майне. Об этом сообщает информационное агентство DPA.

Дрон был обнаружен в воздушном пространстве неподалеку от аэропорта вчера вечером. В результате вылеты и посадки были отложены.

Несколько рейсов отменили, часть перенаправили в другие аэропорты. Работа воздушной гавани была парализована около получаса. Только к утру удалось нормализовать ситуацию.

В настоящее время принадлежность БПЛА неизвестна. Правоохранительные органы проводят проверку.

Берлин, Зоя Осколкова

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