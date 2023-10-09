Министерство иностранных дел Китая призвало стороны палестино-израильского конфликта проявить сдержанность и немедленно прекратить боевые действия. Тем временем, американский сенатор Чак Шумер, находящийся с визитом в Пекине, был разочарован тем, что власти КНР не выразили поддержки Израилю.

Китай выступил против расширения палестино-израильского конфликта и выразил надежду на скорейшее прекращение огня и восстановление мира. По мнению Пекина, международное сообщество должно способствовать снижению напряженности.

«Возобновление конфликта еще раз показывает, что затянувшаяся остановка мирного процесса не может продолжаться», – говорится в заявлении китайского дипломатического ведомства.

В свою очередь старший сенатор США от штата Нью-Йорк, член Демократической партии Чак Шумер, который возглавляет делегацию из шести сенаторов, прибывших с визитом в Китай, заявил, что разочарован заявлением китайского МИДа, в котором не было выражено сочувствия или поддержки Израилю.

«Я призываю вас и китайский народ встать на сторону израильского народа и осудить эти трусливые и злобные нападения», – цитирует Шумера Al Jazeera.

Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта резко обострилась утром 7 октября. Движение ХАМАС объявило о начале масштабной операции против Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны с боевиками ХАМАС и намерен отомстить за этот «черный день» в своей истории.

Пекин, Зоя Осколкова

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