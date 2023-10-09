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Евросоюз проведет экстренное заседание глав МИД по Израилю

Жозеп Боррель, фото: flipboard.com

Европейский союз проведет 10 октября экстренное заседание министров иностранных дел стран ЕС в связи с боевыми действиями в Израиле. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Я созываю во вторник экстренное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД в связи с ситуацией в Израиле и на Ближнем Востоке», – сказал он.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил о солидарности ЕС с Израилем на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Тем временем, министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о «полной осаде» сектора Газа. «Я приказал полностью осадить сектор Газа. Там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто», – заявил глава израильского оборонного ведомства.

Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта резко обострилась утром 7 октября. Движение ХАМАС объявило о начале масштабной операции против Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны с боевиками ХАМАС и намерен отомстить за этот «черный день» в своей истории.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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