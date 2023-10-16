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В Узбекистане взорвалось газовое оборудование в автобусе

В Узбекистане произошел взрыв в пассажирском автобусе. В результате пострадали четыре человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны.

Инцидент произошел в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана. У автобуса взорвался газовый баллон на трассе Карши-Бухара.

«В результате происшествия четыре человека получили травмы средней тяжести и были госпитализированы в районную больницу», – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что остальные пострадавшие получили помощь на месте.

Ташкент, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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