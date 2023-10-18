Израиль загнал себя в угол, и его судьба понятна: политологи – о бомбежке больницы в Газе

В ночь на 18 октября в Секторе Газа был нанесен удар по больнице Al-Ahli Arab Hospital. Жертвами стали более 800 человек. Израиль попытался возложить ответственность на ХАМАС, но арабский мир не принял эту версию. Во многих странах Ближнего Востока начались антиизраильские выступления. Российские политологи прогнозируют дальнейшую эскалацию конфликта.

«Израиль заявляет, что по больнице в Газе ударила ракета ХАМАС. Но Израилю сейчас никто не верит. Почему не верят? Да потому что уже больше недели Израиль ведет массированные бомбардировки сотен, в том числе гражданских, объектов в Газе, и там погибли уже несколько тысяч гражданских. И лишил 2 миллиона гражданских воды и электричества, – пишет автор телеграм-канала «Логика Маркова» Сергей Марков. – Так Израиль сам себя загнал в угол чрезмерным насилием. И поэтому эту ракету все припишут Израилю. А далее волна погромов по всему миру.

Бить по мирным кварталам Газы было огромной политической ошибкой. Погибших в госпитале будет не 500, а около 2-3 тысяч. Всего в больнице было около 5 тысяч человек. В больнице было много кислородных баллонов, они все сдетонировали. Эту информацию дают сейчас спецслужбы Турции от своих источников в Секторе Газа. Так что утром мир ужаснется еще больше. 2,5 тысячи мирных женщин и детей от одного удара – к этому мир еще не привык. Это создаст новую политическую реальность. Либо война остановится, либо «все позволено».

Политтехнолог Марат Баширов пишет, что убийство гражданских в больнице Аль-Ахли войдет в историю как одно из самых кровавых преступлений военных Израиля и вызовет ответную волну насилия. «Начинают публиковать уровни угрозы для израильтян. В Турции – 4. В Марокко – 2. Власти Израиля просят граждан возвращаться домой. Сейчас их будут искать во многих странах, чтобы отомстить, – считает эксперт. – Мусульманские страны. Митинги, атаки на израильские посольства, церкви, магазины, граждан. И это прошло лишь несколько часов. Самое главное еще впереди. Сейчас последуют заявления лидеров организаций и стран».

Эксперт также вспоминает недавние высказывания министра обороны Израиля Гоава Галанта: «Сначала ты говоришь своим солдатам ЦАХАЛ на весь мир: делайте что хотите, израильские военные не будут нести ответственность, правила войны отменены. Потом ты пытаешься оправдываться и говорить, что это не армия Израиля убила сотни гражданских в больнице. Вы так глупы? Совсем не знаете правил соцсетей? Да вас уже приговорили к вине и казням вне зависимости от того, что взорвало больницу Аль-Ахли. Слова имеют значение в этом мире, они материальны».

Политический обозреватель Андрей Перла предсказывает Израилю трагический конец. «Все понятно с Израилем. Навсегда все понятно. И судьба его известна. Еще немного времени, и тот же Шольц или тот же Байден скажет, что во имя мира и стабильности... И еще хорошо, если будут принимать у себя евреев...», – написал он.

Екатеринбург, Москва, Елена Владимирова

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