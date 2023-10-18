Духовное управление мусульман РФ требует защитить гражданских лиц блокадной Газы

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин призвал мировое сообщество принять меры для защиты минных граждан Сектора Газы.

«Человечество не может просто в очередной раз гневно осудить случившееся. Мы требуем принятия неотложных мер в защиту гражданских лиц блокадной Газы. Международное сообщество, все люди доброй воли, должны остановить агрессию, блокаду и оккупацию Израилем палестинских территорий, заставить его выполнить резолюции ООН и не препятствовать созданию независимого жизнеспособного палестинского государства», – говорится в обращении.

Сегодня в 12:00 в московской Соборной мечети начнется молитва за народ Палестины. Туда пригласили духовенство, общественных деятелей, дипломатов, в том числе чрезвычайных и полномочных послов мусульманских стран, представителей СМИ.

13 октября, комментируя обострение палестино-израильского конфликта, в ДУМ РФ заявили: «Крайне важно не придавать этому застарелому и очень болезненному конфликту межрелигиозной окраски. Всевышним Аллахом предопределено соседство на Святой земле Иудаизма, Христианства и Ислама. Такова же и судьба нашего Отечества – России. Мы обязаны беречь мир в нашем государстве, в том числе и сохранять братские взаимоотношения между общинами различных религиозных традиций. Наши чувства по отношению к Палестине и святой мечети Аль-Акса должны быть обращены в гуманитарную поддержку страждущих, в усердные и искренние мольбы к Господу миров с просьбами о сохранении жизней и установления гармонии».

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 18 октября в Секторе Газа был нанесен удар по больнице Al-Ahli Arab Hospital. Жертвами стали более 800 человек. Израиль попытался возложить ответственность на ХАМАС, но арабский мир не принял эту версию. Во многих странах Ближнего Востока начались антиизраильские выступления.

Москва, Елена Владимирова

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