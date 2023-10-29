Израильская армия нанесла новый массированный удар по сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние сутки нанесла удары по более 450 военным объектам ХАМАС, в том числе по командным центрам, наблюдательным пунктам, а также пунктам запуска противотанковых ракет. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы в телеграм-канале.

Сообщается, что поражены цели в секторе Газа. При этом уточняется, что в рамках расширения наземной операции военные ЦАХАЛ нанесли удары по «террористическим ячейкам», которые пытались атаковать силы израильской армии и «планировали осуществить запуск противотанковых ракет».

Тель-Авив, Светлана Антонова

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