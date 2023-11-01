Йемен анонсировал ракетный удар по Израилю

Йемен заявил, что готов ударить ракетами и беспилотниками по Израилю. Атаку будут транслировать СМИ.

Как заявил официальный представитель Вооруженных сил Йемена, бригадный генерал Яхья Сари, ракетный удар запланирован на 12 часов дня. При этом запуски партий ракет и дронов будут транслировать по телевидению и другим средствами вещания.

Накануне Йемен объявил войну Израилю. Сари сообщил, что йеменским вооруженным силам необходимо оказать помощь Газе, выполнить свой долг, полагаясь на Бога и одержав победу над историческим угнетением дорогого палестинского народа. После этого ВС Йемена нанесли серию ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по территории Израиля.

В свою очередь израильские власти заявили, что страна защищена от атак со стороны Йемена системами противовоздушной обороны.

Сана, Зоя Осколкова

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