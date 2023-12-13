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Среда, 13 декабря 2023, 09:25 мск

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Житель Канады рассылал яд по всему миру желающим покончить с собой

Фото: Freepik

Жителя Канады обвинили в убийствах, он отправлял посылки с ядом людям, которые хотели уйти из жизни. Об этом сообщает Global News.

57-летнего Кеннета Лоу, проживающего в Онтарио, подозревают в том, что он помогал покончить с собой. Мужчина администрировал несколько сайтов, на которых можно было приобрести смертельные дозы ядов, а также получить консультацию по способам суицида.

Канадская полиция установила, что из-за Лоу погибло по меньшей мере 14 человек в возрасте от 16 до 36 лет. Мужчину задержали и предъявили 14 обвинений в убийстве второй степени без отягчающих обстоятельств.

Однако жертв может быть значительно больше. Следствие предполагает, что Лоу отправил свыше 1,2 тысячи посылок в 40 стран по всему миру. Расследование по этому делу начали правоохранители в Великобритании, США, Италии, Австралии и Новой Зеландии.

Оттава, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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