Bloomberg: разведка США сообщила о заправленных водой китайских ракетах

Перестановки в правящем составе китайском армии могут быть обусловлены коррупцией, которая подорвала усилия по модернизации вооруженных сил. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в американской разведке.

Официальные лица США считают, что Пекин вряд ли будет рассматривать возможность начать крупные военные действия в ближайшие годы. Причиной являются факты коррупции в китайском ВПК. В качестве одного из примеров в статье говорится о ракетах, заправленных водой вместо топлива, и ракетных шахтах, неисправность защитных люков которых не позволят обеспечить эффективный запуск.

Вместе с тем, меры, предпринимаемые Пекином по перестановкам в оборонном ведомстве, указывают на твердую позицию китайских властей по улучшению дисциплины, искоренению коррупции и подготовке НОАК к ведению боевых действий, отмечает агентство.

Напомним, в конце декабря адмирал Дун Цзюнь был назначен министром обороны КНР. Решение о назначении было принято Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП). Ранее он занимал пост командующего ВМС КНР. В конце октября министр обороны Китая Ли Шанфу, об «исчезновении» которого в сентябре сообщали западные издания, был снят с должности главы Минобороны КНР и члена Госсовета КНР.

При этом Bloomberg подчеркивает, что в настоящее время нет возможности проверить предоставленные разведкой США данные независимо, так как агентурная сеть ЦРУ в КНР была раскрыта 10 лет назад, а американские политики не раз были разочарованы неспособностью разведслужб предоставить информацию о ближайшем окружении Си Цзиньпина.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США все еще пытается завербовать новых агентов в Китае, несмотря на масштабное разоблачение американских шпионов. С 2010 по 2012 год Пекин раскрыл около 20 агентов ЦРУ. Американской разведке не хватает информации, чтобы понимать намерения председателя КНР Си Цзиньпина и его ближайшего окружения по ключевым вопросам безопасности, включая Тайвань.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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