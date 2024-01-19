Казахстан перейдет на единый часовой пояс

Власти Казахстана приняли решение о переходе на единый часовой пояс. Об этом сообщило министерство торговли и интеграции.

«Согласно изменениям, устанавливается применение на всей территории страны единого часового пояса с 00:00 часов 1 марта 2024 года. Таким образом ко всей территории Республики Казахстан будет применен пятый часовой пояс (UTC+5)", – говорится в сообщении.

В настоящее время в Казахстане два часовых пояса – UTC+5 и UTC+6. Большая часть страны, за исключением западных регионов, находится в зоне UTC+6.

В ночь с 29 февраля на 1 марта стрелки переведут на час назад в Астане, Алма-Ате, Шымкенте, в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областях.

В ведомстве пояснили, что вопросом перехода на единый часовой пояс занималась рабочая группа, которую создали в феврале 2023 года из-за многочисленных обращений казахстанцев. Кроме того, специалисты изучили и международный опыт – только в 22 странах часовых поясов больше одного, тогда как 175 государств живут по единому времени.

Астана, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube