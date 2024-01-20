Microsoft обвинила российских хакеров во взломе почты высшего руководства

Компания Microsoft заявила о хакерской атаке, организованной российской группировкой Midnight Blizzard, также известной как Nobelium. Об этом сообщается на сайте корпорации.

По данным службы безопасности Microsoft, следы взлома корпоративной системы были обнаружены 12 января 2024 года. При этом началась атака с конца ноября 2023 года. Хакеры использовали устаревшую непроизводственную учетную запись тестового клиента, а затем с помощью ее разрешения добились доступа к очень небольшому проценту учетных записей корпоративной электронной почты.

Взлому подверглись e-mail высшего руководства и сотрудников, отвечающих за кибербезопасность, выполняющих юридические и другие функции. «Расследование показывает, что изначально злоумышленники нацеливались на учетные записи электронной почты для получения информации, относящейся к самой Midnight Blizzard. Мы находимся в процессе уведомления сотрудников, к электронной почте которых был осуществлен доступ», – говорится в сообщении.

При этом в корпорации отметили, что атака не была результатом уязвимости в продуктах или службах Microsoft. «На сегодняшний день нет доказательств того, что исполнитель угрозы имел какой-либо доступ к клиентской среде, производственным системам, исходному коду или системам искусственного интеллекта», – подчеркнули в компании.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube