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Четверг, 25 января 2024, 08:12 мск

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В Казахстане за ночь зафиксировали два землетрясения

В Казахстане ночью произошли два новых землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба департамента по ЧС Алма-Атинской области.

По данным ведомства, мощность первых подземных толчков составила 5,1. Эпицентр находился на территории Китая, в 258 км к юго-востоку от Алма-Аты, на глубине 10 км.

Второе землетрясение произошло через два часа, магнитуда составила 5,9. Очаг сейсмической активности залегал на территории КНР, на глубине 5 км, в 273 км к юго-востоку от Алма-Аты.

Жители города ощутили толчки магнитудой до двух баллов. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

23 января подземные толчки магнитудой до 7 баллов ощущались в Китае, Узбекистане, Киргизии и Казахстане. Затем последовало несколько десятков афтершоков. Землетрясение стало причиной разрушений зданий, есть сведения о пострадавших в КНР и Казахстане.

Астана, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Землетрясение

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