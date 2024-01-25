В Казахстане за ночь зафиксировали два землетрясения

В Казахстане ночью произошли два новых землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба департамента по ЧС Алма-Атинской области.
По данным ведомства, мощность первых подземных толчков составила 5,1. Эпицентр находился на территории Китая, в 258 км к юго-востоку от Алма-Аты, на глубине 10 км.
Второе землетрясение произошло через два часа, магнитуда составила 5,9. Очаг сейсмической активности залегал на территории КНР, на глубине 5 км, в 273 км к юго-востоку от Алма-Аты.
Жители города ощутили толчки магнитудой до двух баллов. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
23 января подземные толчки магнитудой до 7 баллов ощущались в Китае, Узбекистане, Киргизии и Казахстане. Затем последовало несколько десятков афтершоков. Землетрясение стало причиной разрушений зданий, есть сведения о пострадавших в КНР и Казахстане.
Астана, Зоя Осколкова
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