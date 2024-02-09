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При стрельбе на рынке в Грузии погибли четыре человека

На рынке в грузинском городе Рустави произошла стрельба, есть погибшие и раненые. Подозреваемый задержан. Об этом сообщило МВД Грузии.

Инцидент со стрельбой произошел в районе Стамбульского рынка. Прибывшие на место правоохранители задержали подозреваемого – мужчину 1988 года рождения.

«В результате стрельбы погибли четыре человека, в том числе дядя подозреваемого, который работал на рынке», – говорится в сообщении.

Кроме того, один человек получил ранение. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается соответствующая медицинская помощь. Отмечается, что раненый приходится задержанному двоюродным братом.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится расследование, мотивы стрелявшего устанавливаются.

Тбилиси, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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