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В Перу ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лихорадки денге

Власти Перу ввели режим чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заболеваемости лихорадкой денге. Об этом сообщает Associated Press.

С начала года в стране зарегистрированы более 31 тысячи заболевших денге. 20 из 25 регионов Перу ввели режим чрезвычайной ситуации.

По сравнения с прошлым годом число случаев заражения выросло в два раза. В 2023 году в результате эпидемии денге в Перу погибли 18 человек. В этом году число жертв уже достигло 32.

В большинстве случаев заболевание вирусом денге проходит в легкой форме. Среди симптомов у инфицированных наблюдаются сильные головные и мышечные боли, а также высокая температура.

Лима, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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