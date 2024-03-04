В КНДР удаляют статьи с упоминанием объединения с Южной Кореей

В Северной Корее удаляют из информационного поля любые упоминания об объединении с Южной Кореей. Об этом сообщает Yonhap.

По данным агентства, «зачистка» началась с начала марта. На сайте Центрального телеграфного агентства Северной Кореи пропали статьи, в которых были фразы «мирное объединение», «объединение Родины», «великая консолидация нации», «северная половина (Корейского полуострова)".

Более того, с портала также исчез текст заявления сестры северокорейского лидера Ким Ё Чжон с критикой южнокорейского президента и репортажи о проведении расширенного пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи, где упоминалось «объединение Родины».

Публикации с теми же фразами исчезли с сайта северокорейского Издательства литературы на иностранных языках Нэнара. При этом стал недоступен раздел, где публиковалась конституция страны.

Напомним, в середине января лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предложил указать Южную Корею главным врагом в северокорейской конституции. Кроме того, Пхеньян закрыл три ведомства, отвечавших за сотрудничество с южным соседом.

Пхеньян, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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