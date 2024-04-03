Землетрясение на Тайване может сказаться на мировом экспорте компьютеров

Землетрясение на Тайване может сказаться на рынке полупроводников и вычислительной техники. Заводы эвакуируют персонал, что отразится на производственных мощностях.

Согласно данным Ассоциации полупроводниковой промышленности и тайваньской статслужбы, в 2023 году на Тайване производили 18,2% полупроводников. При этом остров является вторым крупнейшим продавцом микрочипов в мире – в прошлом году тайваньские предприятия поставили их на 166,6 млрд долларов, что составляет 16% от мирового экспорта, сообщает РИА «Новости».

Тайвань также является вторым после Китая мировым поставщиком вычислительных машин (38,7 млрд долларов), что составляет 12% мирового экспорта в прошлом году. Вместе с тем, последствия землетрясения могут повлиять и на рынок запчастей для компьютеров, пластмассы и смартфонов.

Самое мощное за 25 лет землетрясение было зафиксировано на Тайване сегодня, сила подземных толчков превысила 7,2 балла. Затем последовали десятки афтершоков мощностью до 5,4 балла. Тысячи людей остались без энергоснабжения. Власти привлекли военных к ликвидации последствий стихийного бедствия. По последним данным, жертвами землетрясения стали девять человек, еще более 700 получили травмы.

Тайбэй, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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