российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 9 апреля 2024, 17:39 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6 в северной части Индонезии. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в акватории Молуккского моря в 225 км к северу от города Тернате.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «опустошительное».

Накануне сообщалось, что вслед за серией мощных землетрясений в Индонезии началось извержение вулкана Мерапи. Местным жителям и туристам рекомендовали соблюдать семикилометровую зону безопасности, а также держаться подальше от горных рек.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Землетрясение

На острове Ява после землетрясений начал извергаться самый активный вулкан / Тайвань потрясло на 7 баллов, россияне ушли на СВО мстить за «Крокус», на «Пионере» перестали спасать горняков – большие итоги недели от РИА «Новый День» / Выступление российского постпреда в ООН задержалось из-за землетрясения / Генконсульство России в Нью-Йорке эвакуировало посетителей из-за землетрясения / В Тайване три иностранца пропали после землетрясения / Число жертв землетрясения на Тайване выросло до девяти / У побережья Фукусимы произошло мощное землетрясение / Землетрясение на Тайване может сказаться на мировом экспорте компьютеров

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Землетрясение,