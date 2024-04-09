В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6 в северной части Индонезии. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в акватории Молуккского моря в 225 км к северу от города Тернате.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «опустошительное».
Накануне сообщалось, что вслед за серией мощных землетрясений в Индонезии началось извержение вулкана Мерапи. Местным жителям и туристам рекомендовали соблюдать семикилометровую зону безопасности, а также держаться подальше от горных рек.
Джакарта, Зоя Осколкова
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