В Узбекистане четыре человека упали с аттракциона «Веселые горки»

В Узбекистане четыре человека получили травмы в парке аттракционов. Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры страны.

Инцидент произошел в парке культуры и отдыха «Болажон» в Термезе. Сиденья аттракциона «Веселые горки» оторвались вместе с пассажирами.

В результате травмы получили четыре человека, в том числе двое детей. Все пострадавшие доставлены в местный филиал Республиканского центра экстренной медицинской помощи.

Правоохранительные органы проводят проверку. По предварительным данным, аттракцион не прошел предсезонную подготовку, а его владелец не получал разрешение на эксплуатацию.

Ташкент, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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