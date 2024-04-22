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В Германии трех немцев заподозрили в шпионаже в пользу Китая

В Германии задержали трех граждан, которых подозревают в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщила генеральная прокуратура ФРГ.

Все подозреваемые являются гражданами Германии. Предполагается, что они сотрудничали с разведкой КНР до июня 2022 года.

По данным ведомства, один из задержанных собирал в Германии сведения об инновационных технологиях, которые можно использовать в военном деле.

Кроме того, шпионов считают виновными в нарушении законов о внешней торговле.

Ранее правоохранительные органы Германии задержали двух человек, которых подозревают в работе на российские спецслужбы и подготовке диверсий. Предположительно, шпионы собирали сведения об американских военных базах.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Шпионаж

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Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Германия, Китай, Шпионаж,