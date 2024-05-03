В Германии произошел пожар на оборонном заводе

В Германии произошел пожар на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl. По данным издания Bild, в результате образовалось облако токсичного дыма.

Возгорание произошло на предприятии Diehl Metal Applications GmbH, которое расположено в районе Лихтерфельде в Берлине. Выгорели четыре этажа здания, часть строения обрушилась.

В пожарной службе подтвердили, что горят химикаты. На заводе находились емкости для хранения серной кислоты и цианида меди. Есть риск образования цианистого водорода, который поднимется в воздух вместе с дымом. Жителям рекомендовали объезжать данный район, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.

На месте работают 130 пожарных в специальных защитных костюмах. Данных о пострадавших не поступало.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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