НАТО может применить пятую статью о коллективной обороне в случае кибератаки

НАТО может задействовать пятую статью о коллективной обороне в случае кибератаки на одну из стран блока. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Если они (кибератаки) будут масштабными, тогда мы можем задействовать пятую статью и ответить в киберпространстве, а также в других областях, чтобы защитить союзников по НАТО», – сказал Столтенберг в интервью британскому журналу The Economist.

Генсек НАТО подчеркнул, что своими словами он «хотел предупредить Россию».

Пятая статья Североатлантического договора гласит, что, если одно государство-член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные страны блока будут считать этот акт насилия нападением на все страны НАТО и предпримут действия, которые сочтут необходимыми.

Женева, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube