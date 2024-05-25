российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 25 мая 2024, 10:24 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

НАТО может применить пятую статью о коллективной обороне в случае кибератаки

Фото: www.nato.int

НАТО может задействовать пятую статью о коллективной обороне в случае кибератаки на одну из стран блока. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Если они (кибератаки) будут масштабными, тогда мы можем задействовать пятую статью и ответить в киберпространстве, а также в других областях, чтобы защитить союзников по НАТО», – сказал Столтенберг в интервью британскому журналу The Economist.

Генсек НАТО подчеркнул, что своими словами он «хотел предупредить Россию».

Пятая статья Североатлантического договора гласит, что, если одно государство-член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные страны блока будут считать этот акт насилия нападением на все страны НАТО и предпримут действия, которые сочтут необходимыми.

Женева, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Кибертерроризм

Российский Центробанк проведет совместные киберучения с банками стран ЕАЭС и БРИКС / Курские специалисты отразили волну DDoS-атак из Украины и Германии / Дуров заблокировал тысячи аккаунтов Telegram за призывы к терактам / Генпрокуратура: киберпреступления составили треть всех преступлений в России / Глава ФБР США обвинил китайских хакеров в беспрецедентных кибератаках / Более 130 стран развивают программы ведения кибервойн / Microsoft обвинила российских хакеров во взломе почты высшего руководства / Хакеры применяют «ковровые» атаки на российские банки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Политика, Европа, Кибертерроризм, США,