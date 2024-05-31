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Белорусские пограничники задержали сборщика контрабандных дронов

В Белоруссии пограничники задержали мужчину, который собирал контрабандные беспилотники. Об этом сообщил госпогранкомитет республики.

Гражданина Белоруссии подозревают в незаконном перемещении товарно-материальных ценностей через государственную границу. «На месте задержания обнаружены комплектующие для сборки БЛА, воздушная винтовка «кустарного производства», немецкая винтовка «Mauser», боеприпасы калибра 7.62 мм, пули для мелкокалиберной винтовки, также значки, шевроны и медали французского Иностранного легиона, нацистская символика», – говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчина в период с 2000 по 2005 год проходил службу во французском Иностранном легионе и участвовал в боевых действиях на территории Африки. Он заявил, что сборка дронов – его хобби, он занимается этим для личных целей.

В настоящее время фигурант находится в изоляторе временного содержания Молодечненского РОВД.

Минск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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