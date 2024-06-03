Трамп считает ядерные бомбы более серьезной угрозой человечеству, чем изменение климата

Дональд Трамп подверг сомнению слова своего соперника Джо Байдена о том, что изменение климата является «величайшей экзистенциальной угрозой». По мнению республиканца, гораздо большую опасность представляет ядерное оружие.

Трамп напомнил о высказывании Байдена в интервью Fox News, где действующий американский лидер в одном из выступлений назвал изменение климата «величайшей экзистенциальной угрозой».

«Тем временем у нас есть эти безумцы с ядерным оружием. Они могут нанести ущерб, о котором я даже не буду говорить. <...> Это будет уничтожение. Вот что такое реальная угроза», – заключил бывший президент США.

В настоящее время в мире пять стран владеют ядерным оружием: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Все они являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Кроме того, неофициально ядерным арсеналом располагают Израиль, Индия, КНДР и Пакистан.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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