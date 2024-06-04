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США оправдали размещение ядерного оружия в Европе риском его распространения

Размещая ядерное оружие на территории Европы, США пытаются сдержать страны от разработки собственного ядерного арсенала. Об этом заявила экс-замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер.

Ранее Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) заявила, что страны НАТО нарушат Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), разместив ядерное оружие в Польше. Кроме того, организация призвала США вывезти свои ядерные установки из Европы, так как это несет риск эскалации.

«США в рамках своих обязательств по расширенному сдерживанию перед союзниками по НАТО в Европе действительно разместили вооружения в рамках миссии по расширенному сдерживанию. Эта миссия происходит из переговоров по ДНЯО в 1960-х, когда СССР был очень обеспокоен по поводу стран НАТО, в особенности Германии, которые разрабатывали и размещали свою программу ядерного оружия», – цитирует Гетемюллер РИА «Новости».

В Вашингтоне придерживаются мнения, что ДНЯО – это договор о нераспространении в Европе, потому что документ не дал множеству союзников НАТО обрести и развернуть ядерное оружие.

По данным ICAN, у США есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции, без каких-либо официальных заявлений.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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