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Четверг, 13 июня 2024, 15:39 мск

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В ЮАР в течение суток двое мужчин умерли от оспы обезьян

В ЮАР за сутки скончались два пациента с оспой обезьян. В общей сложности выявлено пять заболевших. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, 37-летний мужчина скончался от вируса mpox в больнице Тембиса. В течение суток стало известно о второй смерти 38-летнего пациента с таким же диагнозом.

У инфицированных проявлялись такие симптомы как были головная боль, усталость, язвы в полости рта, мышечные боли и боль в горле.

В общей сложности минздрав страны зарегистрировал пять случаев оспы обезьян. Все заразившиеся – это мужчины в возрасте от 30 до 39 лет, которые не посещали страны, где на сегодняшний день наблюдается вспышка заболеваемости.

Кейптаун, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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