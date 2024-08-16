В Японии из-за тайфуна отменили сотни авиарейсов

В Японии надвигающийся тайфун «Ампил» привел к перебоям в железнодорожном сообщении, а также отмене сотен внутренних и международных авиарейсов. Об этом сообщает The Japan News.

Авиакомпании All Nippon Airways и Japan Airlines отменили 654 внутренних и международных рейса в аэропортах Токио. Кроме того, задержки вылетов наблюдаются в воздушных гаванях в Осаке, регионах Тюбу и Кансай.

Ограничено движение метро по линии Тодзай в столице Японии, а также приостановлена отправка высокоскоростных поездов между городами Токио и Нагоя.

Без электроснабжения остались около тысячи домохозяйств в префектурах Тиба, Токио и Канагава.

По прогнозам синоптиков, тайфун «Ампил» не воздействует напрямую на Японию, а пройдет вдоль побережья. Шторм может стать причиной наводнений и оползней. Уже сейчас скорость порывов ветра достигает 200 км/ч.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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