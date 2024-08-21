В Аргентине экипаж судна посадили на карантин из-за оспы обезьян

В Аргентине ввели карантин на торговом судне из-за заражения одного из членов экипажа оспой обезьян. Об этом сообщает портал Infobae.

Сухогруз был изолирован на реке Парана, недалеко от города Росарио. Судно ходит под флагом Либерии и прибыло в Аргентину за партией зерна.

Капитан сообщил об обнаружении кистоподобных поражений у одного из моряков. На борт поднялась бригада медков, чтобы провести эпидемиологические исследования. До получения результатов анализов экипаж не может сойти на берег.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения с международным значением.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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