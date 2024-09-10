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40 мирных жителей погибли в результате удара Израиля по сектору Газа

Архив. Фото: агентство «Анадолу»

Авиация ЦАХАЛ нанесла удар по сектору Газа. В результате погибли по меньшей мере 40 мирных жителей. На месте идет разбор завалов.

Истребители ЦАХАЛ вели огонь непосредственно по гуманитарной зоне. В военно-воздушных силах Израиля заявили, что целью авианалета стал штаб боевиков ХАМАС, которые скрывались среди гражданского населения в городе Хан-Юнис.

По последним данным, не менее 40 мирных жителей погибли, еще около 60 пострадали. Число жертв может вырасти, под обломками зданий остаются люди.

Как сообщалось ранее, число погибших от израильских ударов по сектору Газа превысило 40 тысяч человек, раненых – более 90 тысяч.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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