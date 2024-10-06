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Воскресенье, 6 октября 2024, 18:38 мск

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В Израиле во время теракта на автовокзале погибла женщина

В Израиле произошел теракт в городе Беэр-Шева. По последним данным, погиб один человек, еще 10 получили ранения.

Мужчина открыл огонь по людям на центральной автобусной станции. Молодая женщина скончалась на месте. 10 пострадавших госпитализированы с различными травмами, пятеро из них с огнестрельными ранениями.

Нападавшего ликвидировали правоохранители. По информации местных СМИ, стрелявший был гражданином Израиля.

Кроме того, сообщается о задержании второго подозреваемого. Правоохранительные органы проводят расследование.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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