российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 7 октября 2024, 09:46 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Израиле в результате обстрела со стороны Ливана пострадали 10 жителей

Ливан атаковал север Израиля. По последним данным, пострадали 10 местных жителей.

Под ударами оказались города Хайфа и Тверия. В основном пострадавшие получили легкие ранения, часть из них были травмированы, когда бежали в укрытие. Известно, что один человек находится в тяжелом состоянии, в момент атаки он находился на берегу озера Кинерет.

Кроме того, в больницу с травмой головы поступил 13-летний мальчик. Изначально состояние подростка оценивалось как средней степени тяжести, но позже медики сообщили, что он находится в удовлетворительном состоянии.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Ливан выпустил не менее 15 ракет по израильской территории. Часть из них удалось перехватить с помощью системы ПВО.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Израиль

В Израиле во время теракта на автовокзале погибла женщина / Более 20 человек погибли в результате удара Израиля по мечети в секторе Газа / ВС РФ взяли Угледар, ФСБ нашла 39 подстрекателей к терактам, Израиль закрыл въезд генсеку ООН – большие итоги недели от РИА «Новый День» / Бейрут перенес одну из мощнейших атак Израиля – 37 погибших / В Ливане обвинили Израиль в использовании фосфорных снарядов / Почти 270 палестинцев убиты и ранены в секторе Газа за сутки / Израиль сообщил США об отказе от немедленного ответа Ирану – СМИ / В Бейруте 14 человек убиты и ранены во время израильского удара

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Ближний Восток, Израиль,