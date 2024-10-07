В Израиле в результате обстрела со стороны Ливана пострадали 10 жителей

Ливан атаковал север Израиля. По последним данным, пострадали 10 местных жителей.

Под ударами оказались города Хайфа и Тверия. В основном пострадавшие получили легкие ранения, часть из них были травмированы, когда бежали в укрытие. Известно, что один человек находится в тяжелом состоянии, в момент атаки он находился на берегу озера Кинерет.

Кроме того, в больницу с травмой головы поступил 13-летний мальчик. Изначально состояние подростка оценивалось как средней степени тяжести, но позже медики сообщили, что он находится в удовлетворительном состоянии.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Ливан выпустил не менее 15 ракет по израильской территории. Часть из них удалось перехватить с помощью системы ПВО.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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