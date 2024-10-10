российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 10 октября 2024, 22:10 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Израиле заявили о необходимости атаковать ядерные объекты в Иране

Министр экономики Израиля Нир Баркат заявил о необходимости мощного ракетного удара по Ирану, в том числе по его ядерному потенциалу. Это заявление прозвучало в эфире телеканала «France 24», передает «Интерфакс».

На вопрос не повлечет ли за собой удар по Ирану региональную войну, Баркат подчеркнул, что на кону стоит судьба Израиля. По его словам, «Иран – голова змеи» использует своих ставленников – движения ХАМАС и «Хезболла», хуситов в Йемене с целью «задушить Израиль». Как считает израильский министр, цель Ирана – «создать ядерную бомбу, чтобы стереть Израиль».

Тель-Авив, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Израиль

В секторе Газа жертвами израильских ударов стали 55 человек / Байден запретил Нетаньяху атаковать Ливан по примеру Газы / Готовят удар по Ирану? Байден позвонил Нетаньяху / Ливан выпустил 90 снарядов по Израилю / В Дании у посольства Израиля произошел еще один взрыв / В Израиле в результате обстрела со стороны Ливана пострадали 10 жителей / В Израиле во время теракта на автовокзале погибла женщина / Более 20 человек погибли в результате удара Израиля по мечети в секторе Газа

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Ближний Восток, Израиль, Иран,