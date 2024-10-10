В Израиле заявили о необходимости атаковать ядерные объекты в Иране

Министр экономики Израиля Нир Баркат заявил о необходимости мощного ракетного удара по Ирану, в том числе по его ядерному потенциалу. Это заявление прозвучало в эфире телеканала «France 24», передает «Интерфакс».

На вопрос не повлечет ли за собой удар по Ирану региональную войну, Баркат подчеркнул, что на кону стоит судьба Израиля. По его словам, «Иран – голова змеи» использует своих ставленников – движения ХАМАС и «Хезболла», хуситов в Йемене с целью «задушить Израиль». Как считает израильский министр, цель Ирана – «создать ядерную бомбу, чтобы стереть Израиль».

Тель-Авив, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube