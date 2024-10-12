Число жертв урагана «Милтон» выросло до 17

В США увеличивается число жертв урагана «Милтон». По последним уточненным данным, по меньшей мере, 17 человек погибли во Флориде, в том числе, как минимум, пятеро – из-за торнадо в округе Сент-Люси, сообщают американские СМИ.

Комментируя масштабы ЧП, президент США Джо Байден заявил, что, согласно предварительным оценкам экспертов, ущерб от урагана составил $50 млрд. Во Флориде разрушены и затоплены сотни жилых домов, повреждены линии электропередач, в результате чего до 3 млн местных жителей оставались без энергоснабжения.

Во время погодной аномалии был практически осушен залив Тампа. В затопленных населенных пунктах появились крокодилы.

Таллахасси, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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