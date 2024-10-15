Анкара призвала к бойкоту Израиля с перспективой санкций

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал международное сообщество бойкотировать Израиль и ввести против Тель-Авива санкции.

«Мы достигли черты, после которой бессмысленны слова, дипломатия и международная политика. Мы должны начать вводить санкции», – заявил глава турецкого МИД, слова которого цитирует иностранная пресса.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно публично называл премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху «новым Гитлером» и призывал к скорейшему прекращению бомбардировок Палестины. Накануне турецкий лидер обвинил Совет безопасности ООН в бездействии, в результате чего Израиль продолжает военные операции в секторе Газа и Ливане.

За год после атаки Израиля на сектор Газа общее число жертв среди палестинского населения превысило 42 тысячи человек. Почти 100 тысяч получили ранения.

Анкара, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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