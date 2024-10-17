Армия Израиля отчиталась о возможной гибели лидера ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила о уничтожении трех террористов в результате очередного удара по сектору Газа. Как говорится сообщении ЦАХАЛ, один из погибших предположительно лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар.

В израильской армии уточнили, что пока опознать тела погибших не представляется возможным. «На данном этапе личности террористов не установлены. В здании, где были ликвидированы террористы, не было обнаружено никаких признаков присутствия заложников», – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Газа, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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