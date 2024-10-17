российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 17 октября 2024, 17:12 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Армия Израиля отчиталась о возможной гибели лидера ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила о уничтожении трех террористов в результате очередного удара по сектору Газа. Как говорится сообщении ЦАХАЛ, один из погибших предположительно лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар.

В израильской армии уточнили, что пока опознать тела погибших не представляется возможным. «На данном этапе личности террористов не установлены. В здании, где были ликвидированы террористы, не было обнаружено никаких признаков присутствия заложников», – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Газа, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Израиль

Анкара призвала к бойкоту Израиля с перспективой санкций / В секторе Газа 30 человек погибли в результате бомбардировок Израиля / Нетаньяху грозит Ливану «беспощадными ударами» / Израильские войска вторглись в Ливан / Израильская армия снова обстреляла миротворцев ООН в Ливане: есть раненые / В Израиле заявили о необходимости атаковать ядерные объекты в Иране / В секторе Газа жертвами израильских ударов стали 55 человек / Байден запретил Нетаньяху атаковать Ливан по примеру Газы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Ближний Восток, Израиль,