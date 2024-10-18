Палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель своего лидера Яхьи Синвара. Как заявил член политбюро организации Халиль аль-Хейя, эта смерть только усилит движение.

В ХАМАС также заявили, что не намерены освобождать заложников до вывода израильских сил из сектора.

Напомним, накануне Армия обороны Израиля официально подтвердила гибель Синвара в секторе Газа – по данным военных, он был убит 16 октября. Президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС помогла американская разведка.

Каир, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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