Беспилотник «Хезболлы» врезался в окно спальни резиденции Нетаньяху

Беспилотный летательный аппарат атаковал резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и повредил окно спальни в его доме, передает ТАСС со ссылкой на данные гостелерадиокомпании Kan.

Как отмечается, на фото- и видеокадрах видны следы прямого попадания в окно здания. Телеканал отмечает, что ущерб в целом причинен незначительный, что, по версии Kan, может быть связано с тем, что окна в резиденции Нетаньяху были бронированные.

Уточняется, что инцидент произошел 19 октября. Тогда были запущены три беспилотника, которые были нацелены на дом Нетаньяху в приморском городе Кейсария, расположенном между Тель-Авивом и Хайфой. Армия Израиля сообщала, что два аппарата тогда были перехвачены.

Примечательно, что «Хезболла» взяла на себя «полную и исключительную ответственность» за атаку на дом Нетаньяху. Глава информационной службы организации Мухаммед Афиф добавил, что, несмотря на неудачную попытку покушения на израильского премьера, «Хезболла» на этом не остановится.

Тель-Авив, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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