Грузинский спецназ вооружили новыми водометами в преддверии выборов

Грузинские правоохранители усиливают меры безопасности в преддверии парламентских выборов. Об этом заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелуари.

«Мы приобрели оборудование, добавили несколько новых водометов. Предыдущие были куплены в 2006 или 2007 году, они остались от предыдущего правительства», – сообщил глава грузинского МВД.

Министр добавил, что было обновлено и вооружение сил специального назначения.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что поступила информация о подготовке государственного переворота после парламентских выборов, которые запланированы на 26 октября. По его словам, злоумышленники при помощи наблюдательных неправительственных организаций намерены составить фейковые отчеты о проведении выборов, чтобы создать «ложный повод» для беспорядков.

Тбилиси, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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