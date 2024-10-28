Израильские удары по сектору Газа привели к гибели более 43 тысяч человек

В результате ударов израильской армии в секторе Газа погибли более 43 тысяч палестинцев. Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения анклава.

«Число жертв действий Израиля в секторе Газа с октября 2023 года возросло до 43 020», – уточнило ведомство в своем телеграм-канале.

Сообщается, что еще 101 110 человек получили ранения.

В минздраве также отметили, что за последние 48 часов израильская армия совершила 5 массовых убийств семей в секторе Газа, в результате чего 96 человек погибли и 277 были ранены.

Газа, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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