Премьер-министр Грузии отверг вероятность повторных парламентских выборов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отверг возможность проведения повторных парламентских выборов на фоне обвинений проевропейской оппозиции о якобы масштабных фальсификациях итогов голосования.

«Президент Саломе Зурабишвили и лидеры оппозиции, публично заявившие о фактах фальсификации, отказываются сотрудничать с прокуратурой и требуют проведения новых выборов. Этого не произойдет», – сказал Кобахидзе, слова которого цитирует «Интерфакс».

«Очень скоро Центральная избирательная комиссия подведет итоги выборов, после этого состоится первое заседание парламента и будет назначено правительство», – констатировал премьер-министр Грузии.

По его словам, «грузинские выборы были более качественными», чем американские.

«Если вы сравните выборы Грузии и Молдовы, Грузии и США, это небо и земля с точки зрения качества. Грузинские выборы были более качественными, чем молдавские и чем американские», – приводят слова Кобахидзе грузинские СМИ.

По данным ЦИК Грузии, победу на парламентских выборах 26 октября одержала правящая партия «Грузинская мечта», выступающая против насильственной евроинтеграции.

Тбилиси, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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