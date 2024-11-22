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Пятница, 22 ноября 2024, 10:14 мск

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В Новой Зеландии объявили эпидемию коклюша

Власти Новой Зеландии объявили национальную эпидемию коклюша. За последний месяц в стране выявили более 260 новых случаев заболевания.

По данным министерства здравоохранения, вспышки коклюша наблюдались в мае, июне и июле, повторный рост заболеваемости начался в сентябре. За четыре недели – с 19 октября по 15 ноября – в стране выявили 263 новых случая заражения, что стало максимальным показателем за 2024 год.

«В настоящее время Новая Зеландия находится на ранних стадиях эпидемии коклюша, и сейчас принимаются скоординированные на национальном уровне ответные меры. <...> Число случаев заболевания по всей стране стабильно росло в течение нескольких недель, и к настоящему времени достигло уровня, соответствующего пороговым значениям для объявления национальной эпидемии», – говорится в сообщении ведомства.

Наибольший риск коклюш представляет для маленьких детей. В связи с этим медики указали на важность своевременной вакцинации малышей и беременных женщин.

Веллингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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