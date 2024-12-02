Литва, Латвия и Эстония введут санкции за подавление протестов в Грузии

Литва, Латвия и Эстония намерены наказать причастных к подавлению протестов в Грузии. Об этом заявил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.

«Три балтийских государства вместе договорились о введении национальных санкций против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии», – написал глава эстонского МИД на своей странице в соцсети.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии по противодействию протестующим будут иметь негативные последствия для отношений страны с Евросоюзом

Акции протеста оппозиции в Грузии проходят с 28 ноября. Митинги начались после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении. В ходе столкновений пострадали 113 правоохранителей. Протестующие расстреливают здание парламента фейерверками и закидывают коктейлями Молотова.

Таллин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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