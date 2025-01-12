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Воскресенье, 12 января 2025, 11:59 мск

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Швейцария готова стать площадкой для переговоров Путина и Трампа

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Швейцария готова провести саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, если они обратятся с такой просьбой. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел страны Николя Бидо.

«После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, которые позволят установить мир», – цитирует его слова газета Le Temps.

Напомним, на текущей неделе Трамп заявлял, что готовится к встрече с российским лидером. «Он (Путин) хочет встретиться, и мы это организуем», – сказал избранный американский президент перед встречей с губернаторами-республиканцами в своем имении Мар-а-Лаго.

В Кремле подтвердили, что Путин готов к контактам с Трампом без каких-либо условий, но для этого требуются обоюдное желание и политическая воля решать существующие проблемы посредством диалога.

Ранее Москва уже получила несколько предложений от зарубежных лидеров о возможности организовать на их площадках переговоры.

Берн, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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