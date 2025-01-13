В Пакистане нашли тело сотрудника немецкой разведки

В Пакистане обнаружили мертвым мужчину, работавшего на Федеральную разведывательную службу Германии (BND). Причины смерти устанавливаются. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Тело было обнаружено в особо охраняемом квартале города, где находится жилье многих дипломатов. Мужчина занимал пост советника немецкого посольства в Пакистане. Однако он работал не на МИД ФРГ, а на Федеральную разведывательную службу.

Советник пропал два дня назад, он не отвечал на звонки и не появлялся в посольстве. Тело нашли коллеги в его квартире.

Предположительно, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. В Федеральной разведывательной службе Германии не стали комментировать произошедшее.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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