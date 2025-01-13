российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 января 2025, 12:22 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Пакистане нашли тело сотрудника немецкой разведки

В Пакистане обнаружили мертвым мужчину, работавшего на Федеральную разведывательную службу Германии (BND). Причины смерти устанавливаются. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Тело было обнаружено в особо охраняемом квартале города, где находится жилье многих дипломатов. Мужчина занимал пост советника немецкого посольства в Пакистане. Однако он работал не на МИД ФРГ, а на Федеральную разведывательную службу.

Советник пропал два дня назад, он не отвечал на звонки и не появлялся в посольстве. Тело нашли коллеги в его квартире.

Предположительно, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. В Федеральной разведывательной службе Германии не стали комментировать произошедшее.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Германия

В Германии произошла вспышка ящура впервые за 36 лет / Шольц пытается перечить Трампу / В Германии вооруженный ножом мужчина захватил заложницу в банке / В аэропортах Германии рухнула компьютерная система полиции / В Германии признали свое бессилие перед «Орешником» / Шольц снова хочет поговорить с Путиным / Президент Германии распустил бундестаг / Германия направила новый пакет военной помощи для Киева

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Германия,