Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в Газе

Израиль и палестинское движение ХАМАС заключили временное перемирие и согласовали обмен заложниками. Соглашение стало результатом долгих переговоров, в которых посредниками выступили США, Катар и Египет.

Прекращение огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС было достигнуто 16 января. О сделке объявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. По его словам, перемирие вступит в силу с 19 января.

Первый этап прекращения огня продлится 42 дня, в течение которых будут определены условия дальнейших шагов. В этот период израильские войска должны будут постепенно выйти из сектора Газа. В рамках этой сделки ХАМАС обязался освободить 33 израильских заложника в обмен на группу палестинских заключенных.

В свою очередь глава ХАМАС в секторе Газа и лидер переговорной группы движения Халиль аль-Хейя после заключения соглашения о прекращении огня заявил, что противостояние с Израилем продолжится.

Стоит отметить, что это не первое перемирие, заключенное с начала боевых действий в Газе. В ноябре 2023 года Израиль одобрил сделку о гуманитарной паузе в секторе и освобождении заложников, захваченных в плен ХАМАС. Однако тогда перемирие сорвалось из-за невыполнения сторонами своих обязанностей.

Напомним, за год боевых действий в Газе жертвами конфликта стали более 45,6 тысячи человек, пострадало свыше 108 тысяч.

Доха, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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