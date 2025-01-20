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В первый день на посту президента США Трамп подпишет сотни указов

Фото: Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп в день своей инаугурации подпишет более 200 указов. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на осведомленные источники.

По данным телеканала, Трамп намерен объявить чрезвычайное положение на границе с Мексикой, а также даст указание военным сотрудничать с министерством внутренней безопасности для обеспечения порядка на юге страны и объявит о закрытии границы для всех нелегальных иммигрантов.

Кроме того, президент создаст оперативные группы по защите национальной безопасности Соединенных Штатов с участием сотрудников ФБР, Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) и других ведомств с целью полностью избавить страну от преступных групп. Более того, Трамп собирается объявить наркокартели иностранными террористическими организациями.

Вместе с тем, республиканец собирается отменить политику своего предшественника Джо Байдена по ограничению энергоснабжения США.

Новый американский лидер планирует подписать и указ об усилении президентского контроля над высокопоставленными правительственными чиновниками.

Ранее Трамп во время своего выступления перед сторонниками на митинге в Вашингтоне заявил, что «каждый радикальный и глупый» исполнительный приказ администрации Байдена будет отменен.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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