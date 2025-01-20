Байден устроил «сюрприз» Трампу перед инаугурацией

Уходящий президент США Джо Байден в последние часы пребывания на своем посту решил помиловать несколько знаковых фигур, которым обещал отомстить избранный глава американского государства Дональд Трамп.

Речь идет о бывшем советнике по борьбе с пандемией COVID-19 Энтони Фаучи, экс- председателе Объединенного комитета начальников штабов Марке Милли и членов Палаты представителей, занимавшихся расследованием беспорядков около Капитолия событий 6 января 2021 года.

В заявлении Белого дома отмечается, что решение принято на фоне того, что государственные служащие становились объектом запугивания, а в некоторых случаях им угрожали уголовным преследованием.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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