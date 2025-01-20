Перед инаугурацией Трамп посетил церковь

В Вашингтоне начались мероприятия, предшествующие официальному вступлению в должность избранного президента США Дональда Трампа. Как сообщает американская пресса, новый глава государства перед инаугурацией посетил богослужение в церкви Святого Иоанна.

Отмечается, что в храме Трамп был с супругой Меланией и в сопровождении избранного вице-президента Джей Ди Вэнса с женой Ушей.

Предполагается, что далее Трамп отправятся в Белый дом на чай с уходящим президентом Джо Байденом и первой леди Джилл.

Церемония вступления Трампа в должность президента США начнется в 20:00 по московскому времени.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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