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Китай вводит ответные пошлины на нефть, СПГ и уголь из США

Фото Pixabay

Китай объявил о введении ответных мер после вступления в силу пошлин США на китайские товары в размере 10%.

Так, с 10 февраля вводится дополнительная пошлина в 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов. Помимо этого, дополнительной пошлиной в 10% будут облагаться сырая нефть, сельскохозяйственная техника, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы, импортируемых из США. Об этом говорится в заявлении комитета тарификации и классификации при Госсовете КНР, передает РИА «Новости».

Кроме того, Китай вводит экспортный контроль в отношении товаров, связанных с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием, информирует Министерство коммерции КНР. Компании, желающие экспортировать данные товары, должны подать заявку на получение лицензии в Департамент коммерции Госсовета.

Пекин также начал расследование в отношении американского технологического гиганта Google из-за предполагаемого нарушения антимонопольного законодательства, говорится в заявлении Государственного управления по регулированию рынка КНР.

Китай также обратился с иском во Всемирную торговую организацию из-за введения Вашингтоном пошлин.

«Одностороннее введение тарифов США серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации. Это не только бесполезно для решения собственных проблем, но и подрывает нормальное экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и США», – заявило Министерства финансов Китая.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных дополнительных пошлин на товары из КНР с 1 февраля. Пекин осудил это решение и пообещал принять контрмеры на действия Вашингтона. В Минкоммерции КНР заявили, что подадут иск во Всемирную торговую организацию в ответ на американские пошлины.

Пекин, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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