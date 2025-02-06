В США продолжаются массовые сокращения чиновников: Трамп отправит в отпуск сотрудников природоохранного агентства

Президент США Дональд Трамп собирается отправить в отпуск более 100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды США (EPA). Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Ожидается, что администрация Трампа отправит в административный отпуск более 100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды США из отдела экологической справедливости и гражданских прав», – говорится в статье.

По словам собеседников издания, о масштабных кадровых изменениях сотрудников уведомила первый заместитель помощника администратора упомянутого отдела Тереза Сеговиа.

Массовые сокращения проводятся в рамках сворачивания политики «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI) при найме новых сотрудников. Руководству EPA было предписано составить списки нанятых по программе работников.

Ушедшие в отпуск сотрудники продолжают получать зарплату. Однако дальнейшая судьба таких работников остается неизвестной.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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